Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, öğlende sonra, Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kubilay Göktaş yönetimindeki 16 U 8205 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.
Kazada sürücü Göktaş, yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Göktaş, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti. Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin adımlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların hepsinin toplam açılımı nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.