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01.10.2019 - 17:17 | | DHA

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücü Kubilay Göktaş (31) yaralandı.

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, öğlende sonra, Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kubilay Göktaş yönetimindeki 16 U 8205 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü Göktaş, yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Göktaş, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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