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27.07.2019 - 15:27

Taksi 2 filminin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

Lus Besson'un senaryosunu yazdığı Gerard Kraxczyk'nin yönetmenliğini yaptığı 2001 yılında vizyona giren Taksi 2 filminde hangi oyuncular yer alıyor. İşte Taksi 2'nin konusu...

Taksi 2 filminin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

Marsiyla’ da taksicilik yapan Daniel, bir Japon bakana şehri gezdirmekle görevlendirilir. Fakat gezi sırasında kontrolden çıkan olaylar, onun polisle işbirliği yaparak bir Japon yakuza çetesinin peşine düşmesine sebep olur...

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Marion Cotillard
Samy Naceri
Frederic Diefenthal
Bernard Farcy
Emma Sjöberg

Adıyaman'da şehit polis Taha Uluçay için tören düzenlendiAdıyaman'ın Sincik ilçesinde dün terör örgütü PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Taha Uluçay için tören düzenlendi.
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