Taksi 2 filminin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

Marsiyla’ da taksicilik yapan Daniel, bir Japon bakana şehri gezdirmekle görevlendirilir. Fakat gezi sırasında kontrolden çıkan olaylar, onun polisle işbirliği yaparak bir Japon yakuza çetesinin peşine düşmesine sebep olur...

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Marion Cotillard

Samy Naceri

Frederic Diefenthal

Bernard Farcy

Emma Sjöberg