27.07.2019 - 15:27
Taksi 2 filminin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu
Lus Besson'un senaryosunu yazdığı Gerard Kraxczyk'nin yönetmenliğini yaptığı 2001 yılında vizyona giren Taksi 2 filminde hangi oyuncular yer alıyor. İşte Taksi 2'nin konusu...
Marsiyla’ da taksicilik yapan Daniel, bir Japon bakana şehri gezdirmekle görevlendirilir. Fakat gezi sırasında kontrolden çıkan olaylar, onun polisle işbirliği yaparak bir Japon yakuza çetesinin peşine düşmesine sebep olur...
OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Marion Cotillard
Samy Naceri
Frederic Diefenthal
Bernard Farcy
Emma Sjöberg