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29.10.2019 - 17:26 |

Taksi 3 filmi nerede çekildi? Taksi 3 filmi oyuncu kadrosu

Taksi 3 filmi bu akşam Kanal D'de izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2003 yılında vizyona giren Gerard Krawczyk'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Fransa'nın Marsilya kentinde başlayan macera buzlarla kaplı dev pistlere kadar devam ediyor. Peki Taksi 3 filmi nerede çekildi? Taksi 3 oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

Taksi 3 filmi nerede çekildi? Taksi 3 filmi oyuncu kadrosu

Taksi 3 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filminin ardından Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak olan film Fransa'da çekildi. Aksiyon ve komedi türünde çekilen Taksi 3 filmi 9 Mayıs 2003 yılında vizyona girdi.

TAKSİ 3 FİLMİ OYUNCU KADROSU

Frédéric Diefenthal

Samy Naceri

Marion Cotillard

Emma Wiklund

Bernard Farcy

Bai Ling

Edouard Montoute

Jean Christophe Bouvet

Sylvester Stallone

 

 

 

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