29.10.2019 - 17:26 |
Taksi 3 filmi nerede çekildi? Taksi 3 filmi oyuncu kadrosu
Taksi 3 filmi bu akşam Kanal D'de izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2003 yılında vizyona giren Gerard Krawczyk'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Fransa'nın Marsilya kentinde başlayan macera buzlarla kaplı dev pistlere kadar devam ediyor. Peki Taksi 3 filmi nerede çekildi? Taksi 3 oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?
Taksi 3 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filminin ardından Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak olan film Fransa'da çekildi. Aksiyon ve komedi türünde çekilen Taksi 3 filmi 9 Mayıs 2003 yılında vizyona girdi.
TAKSİ 3 FİLMİ OYUNCU KADROSU
Frédéric Diefenthal
Samy Naceri
Marion Cotillard
Emma Wiklund
Bernard Farcy
Bai Ling
Edouard Montoute
Jean Christophe Bouvet
Sylvester Stallone