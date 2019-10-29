Taksi 3 filmi nerede çekildi? Taksi 3 filmi oyuncu kadrosu

Taksi 3 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filminin ardından Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak olan film Fransa'da çekildi. Aksiyon ve komedi türünde çekilen Taksi 3 filmi 9 Mayıs 2003 yılında vizyona girdi.

TAKSİ 3 FİLMİ OYUNCU KADROSU

Frédéric Diefenthal

Samy Naceri

Marion Cotillard

Emma Wiklund

Bernard Farcy

Bai Ling

Edouard Montoute

Jean Christophe Bouvet

Sylvester Stallone