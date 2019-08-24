Taksi 4 filmi konusu ve başrol oyuncuları

Taksi 4 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Gérard Krawczyk'ın oturduğu Fransız yapımı filmin başrollerinde Sammy Naceri, Frederic Diefenthal, Bernard Farcy, Emma Wiklund, Edouard Montoute, Jean-Luc Couchard, François Damiens yer alıyor.

TAKSİ 4 FİLMİ KONUSU

Bir devam filmi olan Taksi 4 meraklısı olan izleyicilerle yeniden buluşuyor. Bu kez film Fransa sokaklarında geçiyor. Türlü maceralar eşliğinde izleyicisine öncekiler tadında bir keyif sunuyor. Filmin yönetmeni olan Gerard Krawczyk, daha önceki Taksi 2 ve Taksi 3 filmlerinin de yönetmeniydi kendisi.

Oyuncu kadrosu da gayet başarılı görünüyor. Bu tür devam filmlerinde genelde meraklıları için sonraki bölümlerde hayal kırıklıkları söz konusu olabiliyor ama burada pek böyle bir sıkıntı yok gibi görünüyor.