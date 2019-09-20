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20.09.2019 - 09:27 | | İHA

Taksi ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İstanbul Beylikdüzü’nde taksi ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada taksideki yolcu şoka girerken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Taksi ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızla gelen hafif ticari araçla karşı caddeye geçmeye çalışan taksi kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taksinin içinde bulunan müşteriler hafif yaralandı. Müşterilerden biri kazanın etkisiyle şoka girdi. Kazayı gören vatandaşlar taksinin başına geldiği sırada şoka giren kadını görüp müdahale etti.

Taksiden çıkarılan kadının kendine gelebilmesi için kaldırıma oturtuldu. Kaza nedeniyle araçlarda büyük zarar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Taksi ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşlara müdahale etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Taksi ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Çaldıkları kasayı devirince bırakıp kaçtılarFatih'te yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup motosiklete bağlı el arabasıyla taşırken yola devirdi. Kasayı tekrar el arabasına yüklemek isteyen şüpheliler, mahalle bekçilerinin olayı görmesi üzerine kasayı bırakıp kaçtı.
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