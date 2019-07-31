MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemTaksi ile otomobiller çarpıştı! Yaralılar var
31.07.2019 - 17:43| İHA

Taksi ile otomobiller çarpıştı! Yaralılar var

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Taksi ile otomobiller çarpıştı! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Hasan Ali Yücel Caddesinden çevre yolu istikametine seyir halindeki Yılmaz K.'nın kullandığı 06 BU 6521 plakalı otomobil, okullar bölgesine dönmek isteyen Bayram A. idaresindeki 07 LCR 38 plakalı otomobil ile kavşak sisteminde çarpıştı. Kazada her iki araçtaki sürücülerin yanı sıra yolcular Ayşegül T. ve Firdevs A. yaralandı.

Ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy’de denize düşen kadınları vatandaşlar kurtardı!İstanbul Kadıköy’de deniz kıyısında oturan iki kadın dengesini kaybederek denize düştü. Kadınları kurtarmak için denize atlayan birkaç vatandaş, kıyının yüksekliğinden dolayı tırmanamayıp denizde mahsur kaldı. Denizdeki vatandaşlar bir tekneye çıkarılarak kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği caminin adı nedir? 31 Temmuz ipucu sorusu

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği caminin adı nedir? 31 Temmuz ipucu sorusu

FETÖ'nün mahrem imamına 12 yıl hapis

FETÖ'nün mahrem imamına 12 yıl hapis

FETÖ'den yargılanan Abdullah Oğuz'a hapis

FETÖ'den yargılanan Abdullah Oğuz'a hapis

Taksi ile otomobiller çarpıştı! Yaralılar var

Taksi ile otomobiller çarpıştı! Yaralılar var

Sıradaki Haber