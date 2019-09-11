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11.09.2019 - 09:26| İHA

Taksici cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Ataşehir’de taksici Aziz Kahraman’ın aracına binen müşterileri tarafından dövülerek öldürülmesi olayına ait görüntüler ortaya çıktı. Tüyler ürperten cinayetin görüntülerinde, 2 kişi tarafından defalarca tekme ve tokatlarla feci şekilde dövülen yaşlı adamın aldığı darbeler üzerine yere yığıldığı ve saldırganların olay yerinden kaçtığı görülüyor. Taksici Kahraman, yerde can çekişirken, bir vatandaşın o sırada ambulansa ulaşma anları ise yürekleri parçaladı.

Taksici cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ataşehir’de 23 Şubat 2019 tarihinde müşterisinin aracına kusması sonucu taksi şoförü Aziz Kahraman ile müşterileri arasında tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 63 yaşındaki Aziz Kahraman dövülerek öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan Metin Karahancı ve Yakup İgrek “kasten öldürme” suçundan tutuklanırken, Mehmet Eyidoğan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENMİŞTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Metin Karahancı, Yakup İgrek ve Mehmet Eyidoğan’ın “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Taksici Aziz Kahraman’ın müşterileri tarafından darp edilerek öldürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Aziz Kahraman’ın önce tekmelenerek yere düştüğü, ayağa kalkan yaşlı adamı 2 kişinin defalarca yumrukladığı ve hırpaladığı görülüyor. Aldığı darbeler üzerine tekrar yere düşen adamın tekmelenerek darp edildiği yer alıyor. Bu sırada yoldan geçen bir adamın olayı engellemeye çalıştığı ancak saldırganların yaşlı adamı dövmeye devam ettikleri görülüyor.

DEFALARCA TEKMELEMİŞLER

Aziz Kahraman’ın eğildiği sırada saldırganlardan birinin Kahraman’ın yüzüne tekme attığının yer aldığı görüntülerde, Kahraman’ın başını tutarak park halindeki bir aracın arkasına geçtiği, yardım etmek için kişinin telefonla ambulansı aradığı, bu sırada yere yatan yaşlı adamın can çekiştiği görülüyor. Bir süre sonra gelen ambulansın Kahraman’ı alarak hastaneye kaldırdığı, şüphelilerin ise olay yerinden ayrıldığı yer alıyor.

Kartal Anadolu Adliyesi'ndeki silahlı dehşetin görüntüleri ortaya çıktıKartal’daki Anadolu Adalet Sarayı önünde meydana gelen silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. 4 el silah sesinin duyulduğu ve tekmelerin havada uçuştuğu görüntülerde, ateş açılan grubun, motosikletli saldırganı darp ettiği görülüyor. Öte yandan adliye bahçesinde bulunan vatandaşlar silah sesleriyle etrafa koşuşturmaları yaşanan paniği gözler önüne seriyor.
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