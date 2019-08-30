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30.08.2019 - 09:35| AA

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 30 Ağustos töreni

Büyük zaferin 97. yılında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da anıta çelenk bıraktı.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 30 Ağustos töreni

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Tören kapsamında, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törene, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edildi.

Törende, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

Törenin ardından siyasi partiler de anıta çelenklerini sundu.

Adana'da Zafer Bayramı töreninde çelenk kriziAdana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Parkı'ndaki törene Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar geç kalınca, çelenk sunma krizi yaşandı.Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Parkı'ndaki törene Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar geç kalınca, çelenk sunma krizi yaşandı.
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