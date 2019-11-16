Taksim Metro İstasyonu merdivenlerinde yangın paniği

Taksim Metro istasyonundaki yürüyen merdivenin iddiaya göre, elektrik kablolarının arızalanması sebebiyle kablolar yanmaya başladı. Yanmanın etkisiyle yürüyen merdivende yoğun duman görüldü. Vatandaşlar şaşkınlık yaşarken metroya gidiş merdiveni kısa süreliğine kapatıldı. Ardından belediye ekiplerince kova ile su dökülerek yangın söndürüldü. Kısa süreli paniğin yaşandığı merdivenler daha sonra açılarak tekrar vatandaşlara hizmet vermeye devam etti.