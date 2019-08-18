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18.08.2019 - 17:15| DHA

Son dakika: Taksim'de hareketli dakikalar! Polis müdahale etti

Taksim'de iki grup arasında makas ve bıçakların kullanıldığı kavgaya polis silah çekerek müdahale etti.

Son dakika: Taksim'de hareketli dakikalar! Polis müdahale etti
Taksim'de hareketli dakikalar
Taksim'de hareketli dakikalar
Taksim'de hareketli dakikalar
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Afganistan ve Pakistanlılar arasında makas ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgaya polis, silah çekerek müdahale etti. Bir esnafın kavga eden kişiye hortumla su sıkması dikkat çekti.

Taksim'de Pakistan ve Afganistanlılar arasında makas ve bıçakların kullanıldığı kavgaya polis silah çekerek müdahale etti.

Taksim Meydanı Talimhane girişinde saat 16.30 sıralarında iki grup arasında henüz binmeyen nedenle kavga çıktı. Gruptakiler bıçak ve makas kullanarak birbirine saldırdı. Kavgaya polis müdahalede bulundu. Silah çeken polis, gruptakileri ayırmaya çalıştı. Bu sırada bir esnafın kavga eden kişiyi hortumla su sıkarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Kavga edenlerden 3'ü hafif şekilde yaralandı. Polis kavga edenlerden ikisini gözaltına alırken diğer kişiler kaçarak uzaklaştı.

Son dakika: Taksimde hareketli dakikalar Polis müdahale etti

Son dakika: Taksimde hareketli dakikalar Polis müdahale etti

 

 

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