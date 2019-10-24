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24.10.2019 - 11:36 | | İHA

Taksim'de şok görüntü! Oturur vaziyette...

İstanbul Taksim’de bir kafeteryanın önünde erkek bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemelerin sonucunda şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Üstünde kimlik çıkmayan 40 yaşlarındaki şahsın çevre esnaf tarafından “Mayk” lakabıyla tanındığı öğrenildi.

Taksim'de şok görüntü! Oturur vaziyette...
“Mayk” lakaplı adam ölü bulundu!
“Mayk” lakaplı adam ölü bulundu!
“Mayk” lakaplı adam ölü bulundu!
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Olay, saat 09.30 sıralarında Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda yürüyen bir erkek, saat 06.00 sıralarında ünlü kafeteryanın önüne geldi. Burada bir süre daha oyalanan şahıs ardından kafeteryanın merdivenlerine oturdu. Sabah saatlerinde kafeterya çalışanları, şahsın uzun süre merdivenlerde hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

Şahsın öldüğünün belirlenmesinin ardından polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında şahsın cesedi ambulansa konuldu. İncelemelerde üzerinde darp ve cebir izine rastlanmayan şahıs Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni yapılan inceleme sonrasında kesinleşecek.

Öte yandan üzerinde kimlik çıkmayan 40 yaşlarındaki şahsın, esnafı tarafından tanındığı, lakabının ise “Mayk” olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

 

 

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