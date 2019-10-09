Tal Abyad nerede? Tal Abyad Haritası...

Terör koridorunu yok etmek amacıyla Barış Pınarı Harkatı başladı. Obüsler Tal Abyad'ı vuruyor. Harekat sonrası sonrası ise "Tal Abyad nerede?" sorusu sorulmaya başlandı. İşte detaylar...

TAL ABYAD NEREDE?

Tel Abyad, Balıh Nehri boyunca yer alan ve idari olarak Rakka Valiliği'ne ait Suriye şehridir. Kürt, Arap, Ermeni ve Türkmen'lerden oluşan 200.000 kişilik bir nüfusa sahiptir. Osmanlı döneminde Şanlıurfa ilinin Akçakale ilçesiyle aynı idi. Günümüzde kent Rojava Özerk Bölgesinin, Kobanê Kantonuna bağlı bir kenttir.