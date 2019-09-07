Talebe imamı darbe koordinatörü

İstanbul’da geçtiğimiz hafta yakalanan FETÖ’nün sözde Türkiye Talebe İmamı Mesut Yıldırım’ın, örgütün sözde Marmara Bölgesi yöneticisi de olduğu belirlenen Yıldırım’ın, darbe koordinasyon ekibinde yer aldığı tespit edildi. Geçtiğimiz perşembe günü Kartal’da bir gaybubet evinde, aranan eşi ve kızıyla birlikte sahte kimlikle yakalanan FETÖ’nün Talebe İmamı Mesut Yıldırım’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’deki sorgusu sürüyor. Örgüt içerisindeki yeri ve faaliyetlerine yönelik olarak yapılan çalışmalarda Yıldırım’ın, 2014 yılı sonrasında FETÖ’nün sözde Marmara Bölgesi’ne bağlı üst düzey yönetici olduğu belirlenirken, ByLock kayıtlarından da yurt dışı bağlantıları deşifre edildi. Yıldırım’ın, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminden bir gün önce Türkiye’ye geldiği ve darbe girişimi başarısız olunca da 16 Temmuz 2016 tarihinde yeniden yurt dışına çıkıp ABD’ye gittiği belirlendi