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23.07.2019 - 10:22| AA

Tam 1 ton esrar ele geçirilmiÅŸti... O sürücü hakkÄ±nda flaÅŸ karar!

Batman'da, dÃ¼n bir ihbarÄ± deÄŸerlendirerek gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda 1 ton esrar ele geÃ§irilmiÅŸti. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan TIR'Ä±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ tutuklandÄ±.Â

Tam 1 ton esrar ele geçirilmiÅŸti... O sürücü hakkÄ±nda flaÅŸ karar!

Â Batman'da alÄ±nan ihbar Ã¼zerine durdurulan bir TIR'da yapÄ±lan aramada,Â  plastik borular arasÄ±na gizlenmiÅŸ 1 ton esrar ele geÃ§irilmesinin ardÄ±ndanÂ  gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ A.Y'nin, emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

Adliyeye sevk edilen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ A.Y, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nÃ¶betÃ§i sulh cezaÂ  hakimliÄŸince "UyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde imal ve ticareti yapmak" suÃ§undanÂ  tutuklandÄ±.

Batman'da dÃ¼n bir ihbarÄ± deÄŸerlendiren Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ NarkotikÂ  SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n finans kaynaklarÄ±naÂ  yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonda kent giriÅŸinde durdurduklarÄ± 71 EV 671Â  plakalÄ± TIR'da narkotik kÃ¶pek "Maya" ile yapÄ±lan aramada plastik borular arasÄ±naÂ  gizlenmiÅŸ 1 ton esrar ele geÃ§irmiÅŸti.

Olayla ilgili sÃ¼rÃ¼cÃ¼ A.Y, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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