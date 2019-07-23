Â Batman'da alÄ±nan ihbar Ã¼zerine durdurulan bir TIR'da yapÄ±lan aramada,Â plastik borular arasÄ±na gizlenmiÅŸ 1 ton esrar ele geÃ§irilmesinin ardÄ±ndanÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ A.Y'nin, emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

Adliyeye sevk edilen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ A.Y, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nÃ¶betÃ§i sulh cezaÂ hakimliÄŸince "UyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde imal ve ticareti yapmak" suÃ§undanÂ tutuklandÄ±.

Batman'da dÃ¼n bir ihbarÄ± deÄŸerlendiren Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ NarkotikÂ SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n finans kaynaklarÄ±naÂ yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonda kent giriÅŸinde durdurduklarÄ± 71 EV 671Â plakalÄ± TIR'da narkotik kÃ¶pek "Maya" ile yapÄ±lan aramada plastik borular arasÄ±naÂ gizlenmiÅŸ 1 ton esrar ele geÃ§irmiÅŸti.

Olayla ilgili sÃ¼rÃ¼cÃ¼ A.Y, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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