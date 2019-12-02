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02.12.2019 - 20:26 | | AA

Tam 13 bin araç! Ülkede eş zamanlı gerçekleşti

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) birimlerince, ülke genelinde eş zamanlı radarlı hız denetimleri gerçekleştirildi.

Tam 13 bin araç! Ülkede eş zamanlı gerçekleşti

EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen radarlı hız denetimlerinde 13 bin 615 hız ihlali belirlenerek cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde, 177 araç trafikten men edildi, 15 sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Uygulamalarda, ayrıca 14 bin 941 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlemde bulunuldu.

 

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