MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriTam 20 ton! Hepsine el konuldu...
16.11.2019 - 12:49 | | DHA

Tam 20 ton! Hepsine el konuldu...

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, kaçak et kesimi yapılan 2 iş yerine baskın yapıldı. Ele geçirilen 20 ton et ve sakatat, imha edilmek üzere çöp kamyonlarına yüklendi. Etlerin hangi havyana ait olduğu yapılacak analizle ortaya çıkacak.

Tam 20 ton! Hepsine el konuldu...

Erenler Toptancılar Sitesi'nde kaçak et kesimi yapıldığı belirlenen iş yerine polis ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın yapıldı. Kapıyı açarak giren ekipler, içeride kesik hayvan başı ve hayvan parçaları ile piyasaya sürülmek üzere hazırlanan etlerle karşılaştı. Sahipleri aynı olan  yandaki iş yerinde de et kesimi yapıldığı öğrenildi. Bunun üzerine bu iş yerine de girildi.

Tam 20 ton Hepsine el konuldu...

Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince etlerden numune alınırken, iş yerinin sahipleri olduğu bildirilen 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konulan 20 ton et ve sakatat imha edilmek üzere çöp kamyonlarına yüklendi. Etlerin hangi hayvana ait olduğu yapılacak analizle ortaya çıkacak. İş yeri sahipleri hakkında işlem başlatıldı.

Tek elle merdiven tırmanan dağcı aşağı uçtuRusya'da bir endüstriyel dağcı, 4 katlı bir binanın çatısına çıktığı sırada merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Giderek azalıyor! Trafikte...

Giderek azalıyor! Trafikte...

Belediye personelinin eziyet ettiği köpeği vali sahiplendi

Belediye personelinin eziyet ettiği köpeği vali sahiplendi

Tam 20 ton! Hepsine el konuldu...

Tam 20 ton! Hepsine el konuldu...

Peçeli altın hırsızları küçük çocuğun yüzü sayesinde yakayı ele verdi

Peçeli altın hırsızları küçük çocuğun yüzü sayesinde yakayı ele verdi

Sıradaki Haber