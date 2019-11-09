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09.11.2019 - 10:18 | | DHA

Tam 200 kişi! Kaçamadılar...

Adana'da yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Tam 200 kişi! Kaçamadılar...

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'ndeki bir ATM'ye üst üste yüklü miktarda para yatıran B.K.'yi izlemeye aldı. İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen B.K., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 13 bin 800 lira, 200 kişiye ait banka kartı, çok sayıda hesap cüzdanı ve alacakların yazılı olduğu defter ile para dekontları ele geçirildi. Polis, toplam 75 bin lira para yatırılan 220 hesaba bloke koydu.

Soruşturma kapsamında B.K. ile birlikte 1'i kadın, 7 kişi daha yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.K. ile B.A. adlı kadının da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tam 200 kişi Kaçamadılar...

 

Bakan Ersoy, Atatürk'ün hiç yayınlanmamış görüntülerini paylaştıKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 Kasım öncesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç yayınlanmamış görüntülerini paylaştı. Bakan Ersoy, “Atatürk’ün bıraktığı eşsiz mirasın sorumluluğunu, fikirde ve icraatta, ülkemizin ve milletimizin layık olduğu güçlü, lider ve tam bağımsız bir gelecek inşa ederek hakkıyla taşıyacağımızı bir kez daha kararlılıkla ifade ederim.” ifadelerini kullandı.
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