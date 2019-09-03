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03.09.2019 - 18:39| DHA

Tam 5 bin paket! Hepsi ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, jandarmanın yol kontrollerinde, 5 bin 10 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Tam 5 bin paket! Hepsi ele geçirildi

İl Jandarmanın Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yaptığı çalışmalar sürüyor.

Yüksekova'ya bağlı Yeniköprü'deki uygulama noktasında, yol kontrolleri yapıldı. Denetimde, sürücüsü durdurulan araçta, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 5 bin 10 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta feci kazaTokat'ın Erbaa ilçesinde sürücüsünün ayakkabısını değiştirmek için yol kenarına çektiği otomobilden inenlere, arkadan gelen hafif ticari çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
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