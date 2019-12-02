02.12.2019 - 14:59 | | İHA
Tam 6 metre! Su borusundan çıktı...
MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes’in Güneşli Mahallesi'nde içme suyunda yaşanan azalma nedeniyle yaptığı çalışma sırasında hattın içerisinden 6 metre uzunluğunda halk arasında kunduz adı verilen ağaç kökü çıkardı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda, Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesinde içme suyu seviyesinin azalması üzerine MASKİ ekipleri harekete geçti. Mahallede yapılan incelemeler sonrasında hattın içerisinde kunduz olarak bilinen ağaç kökü olduğu tespit edildi.
Ekipler yaptıkları çalışma ile hattın içerisini tamamen kaplayan ağaç kökünü çıkardı. 6 metre uzunluğundaki ağaç kökünün hattın içerisinden temizlenmesinin ardından mahalle yeninden kesintisiz suya kavuştu.
Vatandaşlar da hattın içerisinden çıkan ağaç kökünü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.