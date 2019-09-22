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22.09.2019 - 18:15 | | DHA

Tam 90 kamyon unutulmuş! 200 milyon TL çöp oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTCSağlık Bakanlığı'na bağlı İlaç ve Eczacılık Dairesi deposunda, 200 milyon TL değerinde tarihi geçmiş ilaç bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Ali Pilli, "Bundan sonra depoya giren ve çıkan tüm ilaçlar kurulacak sistemden takip edilecek. Biz bu kadar ilacı çöpe atacak kadar zengin bir ülke değiliz" dedi.

Tam 90 kamyon unutulmuş! 200 milyon TL çöp oldu

KKTC'de Sağlık Bakanlığı'na bağlı İlaç ve Eczacılık Dairesi deposunda 200 milyon TL değerinde tarihi geçmiş ilaç bulundu. Yaklaşık 90 kamyonluk, tarihi geçmiş ilaçla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmaları yerinde takip eden KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, açıklama yaptı. Pilli açıklamada şunları söyledi:

"Ortaya çıkan zarar 200 milyon TL. KKTC bu kadar ilacı çöpe atacak kadar zengin değil. Yıllarca birikmiş ilaçlar ve buna bir önlem alınmadı. Yıllarca böyle bir düzen içindeydik ancak bundan sonra depoya giren ve çıkan tüm ilaçlar kurulacak sistem üzerinden takip edilecek. Biz bu kadar ilacı çöpe atacak kadar zengin bir ülke değiliz ancak bugüne kadar düzensizlik nedeniyle bunlar yaşandı. Bu ilaçların ambardan çıkarılması için çevreden kamyon takviyesi aldık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üç aydır taşıyoruz ancak o kadar çok tarihi geçmiş ilaç var ki bitmiyor."

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