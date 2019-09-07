Tam Gaz filmi oyuncuları | Tam Gaz filmi konusu nedir?

Edgar Wright imzalı aksiyon filmi Baby Driver, Wright'ın yönetmenliğini yaptığı müzik klibi “Blue Song”dan ilham alıyor. Filmin kadrosunda Ansel Elgort, Kevin Spacey, Jon Hamm, Lily James, Eiza Gonzalez, Jon Bernthal ve Jamie Foxx yer alıyor.

TAM GAZ FİLMİ KONUSU

Baby genç yaşına rağmen oldukça deneyimli bir sürücüdür. Genç görünümü yüzünden Baby lakabını alan adam banka soyguncuları için sürücülük hizmeti vermektedir. Banka soygununun ardından kaçış için sürücülük yapan adamın yolu bir gün bir suç lideri ile kesişir ve onun için çalışmak zorunda kalır. Ancak girdiği bu iş başarısız olmaya mahkum bir soygundur. İşler ters gittiğinde peşine düşen farklı farklı insanlardan kaçmak zorunda kalır...

TAM GAZ OYUNCULARI

Ansel Elgort Rolü : Baby

Kevin Spacey Rolü : Doc

Lily James Rolü : Debora

Jon Bernthal Rolü : Griff

Eiza Gonzalez Rolü : Darling

Jon Hamm Rolü : Buddy

Jamie Foxx Rolü : Bats

Flea Rolü: Eddie