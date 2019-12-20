Tam kararında tarifler

YILBAŞI HİNDİSİ TARİFİ



Hindinin dış kaplaması için tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra yarısını hindinin derisinin altına deriyi yırtmadan iyice sürüyoruz. Geri kalan yarısını da hindinin üstüne sürüyoruz.



Bir fırın kabının içine, hindiyi pişirmek için gerekli malzemeleri gelişi güzel doğrayıp tavuk suyunu da ekledikten sonra hindimizi sırt üstü yerleştiriyoruz. Üstünü alüminyum folyoyla iyice sarıp 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 2 saat pişiriyoruz.



İç pilav için ilk olarak yemeklik doğradığımız soğanları ve dolmalık fıstığı tereyağı ve zeytinyağı eklediğimiz tencerede 3 dk kadar kavuruyoruz. Ardından içine yıkadığımız pirincimizi ekleyip 3 - 4 dk daha kavurduktan sonra kuş üzümü, tarçın, yenibahar, karabiber, şeker ve tuzu ekleyip 2 tur karıştırıp tüm malzemelerin iyice kaynaşmasını sağlıyoruz. Sonra tavuk suyunu ekleyip suyunu çekene kadar (ortalama 8dk) pişirip içine ayıkladığımız ve her birini 4’e böldüğümüz kestaneleri ekliyoruz. 2 - 3 tur karıştırıp demlenmesi için pilavı kenara park ediyoruz.



2 saat boyunca pişen hindimizi fırından çıkartıp hazırladığımız iç pilavla doldurduktan sonra üstüne tepsideki suyundan gezdiriyoruz. Son olarak 180 derecelik fırında alüminyum folyosuz olarak 45 dk daha pişiriyoruz. Hindiyi fırından çıkartıp oda sıcaklığında 2 saat dinlendirdikten sonra afiyetle yiyoruz.



Dış kaplaması için

250 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

6 dal maydanoz

Muskat rendesi

2 adet limon kabuğu rendesi ve suyu

3 diş sarımsak

Tuz, karabiber



Hindiyi pişirmek için

5 kg’lık bütün hindi

2 beyaz soğan

2 kırmızı soğan

1 adet havuç

1 adet pırasa

2 adet kereviz sapı

4 diş sarımsak

500 ml tavuk suyu



İç pilav için

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet kuru soğan

1 paket dolmalık fıstık

1 paket kuş üzümü

2 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı şeker

3 su bardağı tavuk suyu

20 adet kestane (200 derecede 20dk fırınlanmış)

Tuz









