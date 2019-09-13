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13.09.2019 - 19:05 | | DHA

Tam o an! Asılı kaldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkan Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait vidanjör, çarptığı korkulukları parçalayınca asılı kaldı. Vidanjör, belediyeye ait kepçeyle asılı kaldığı yerden çıkarıldı.

Tam o an! Asılı kaldı

 

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Kuşadası- Söke yolu Otogar Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Kuşadası'nda sağanak nedeniyle tıkanan logarlara müdahale etmesi için gönderilen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ASKİ'ye ait 09 DM 976 plakalı vidanjör, kavşakta kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarpıp parçalayarak asılı kaldı. 

Tam o an Asılı kaldı

Vidanjör şoförünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri Kuşadası Belediyesi'ne ait kepçe ile gönderildi. Kepçeyle alt yoldan köprülü kavşakta asılı kalan vidanjöre müdahale edilerek araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

 

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