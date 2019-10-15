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15.10.2019 - 18:16 | | DHA

Tam o an yakalandılar! Ellerinde cesetle...

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, uyuşturucu hap kullandığı iddia edilen Kenan Tunç (47) yaşamını yitirirken, arkadaşları cesedini evden çıkarırken yakalandı. Tunç'un vücudunda darp izleri bulunurken, 2 kişi gözaltına alındı.

Tam o an yakalandılar! Ellerinde cesetle...

 

Olay, öğle saatlerinde, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, S.C.'ye ait evde arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu kullanan Kenan Tunç, yaşamını yitirdi. 2 arkadaşı, Kenan Tunç'un cesedini apartmandan indirirken, apartman sakinleri gördü. Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Kenan Tunçun yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Kenan Tunçun vücudunda darp izleri tespit edilirken, cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili olarak S.C. ve O.B.'yi gözaltına aldı. Kenan Tunç'un uyuşturucudan mı yoksa aldığı darbeler sonucu öldüğü yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kızılay ekibi insani yardım için Tel Abyad'a girdiTürk Kızılayı tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden arındırılan Telabyad'da bulunan 1500 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunuldu.
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