Tamarillo nedir? Tamarillo meyvesi faydaları nelerdir?

Pazar İlçesi Derebaşı köyündeki bahçesinde 12 yıl önce getirdiği fidanları çoğaltıp üretime geçen Saydi, kısa sürede devasa bir domates ağacı alanı oluşturdu.

Erdal Saydi, ağaç domatesinin Rize’nin havası ve toprağını çok sevdiğini ifade ederek “Fidanı diktikten bir yıl sonra meyve vermeye başlıyor. Bunu deneme amacıyla yurt dışından getirdim. Tuttu burada. Rize’nin toprağını çok sevdi. Müthiş bir şekilde yetişti burada. Yoğun bir pazarı var bu meyvenin. Almanya’da tanesine 3 euro verip alıyorduk.

TAMARİLLO MEYVESİ FAYDALARI NELERDİR?

Antioksidan özelliği ve birçok vitamin değerinin yanında gözlere çok faydası var. Göz kapaklarının altındaki kırışıklıkları önlüyor. Özellikle bayanlardan büyük talep var. Ben reçelini de yapıyorum. Müthiş bir reçel oluyor bundan.

Benim bahçemde 9-10 ağacım var şimdi ve yaklaşık 300 kilo toplayacağım.

Siparişle gönderiyorum meyveleri. Bu mahsül; İzmir, Adana ve Rusya’ya gidecek. Müşterileri hazır. Herkes kolayca yetiştirebilir. İsteyenlere de fidan verebilirim” dedi.

TAMARİLLO NEDİR?

Kabukları çok ince olan tamarillo meyvesinin şekli çeri domatesine benzemektedir. Boyları 2-8 cm arasındadır. E vitamini açısından zengin bir meyvesdir. Tropikal bir meyve olan tamarillo aşırı soğuktan korumak gerekir.