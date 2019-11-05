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05.11.2019 - 19:46 | | AA

Tamir etmek için girdiği makine çalışınca... Korkunç ölüm!

Gaziantep'te bir genç, tamir etmek için girdiği karma makinesinde, cihazın çalışması sonucu hayatını kaybetti.

Tamir etmek için girdiği makine çalışınca... Korkunç ölüm!

Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada bulunan karma makinesinde arıza meydana geldi.

Sorunun bildirildiği teknik servisteki personel Mustafa Çoban (19), karma makinesinin içine girerek arızayı çözmeye çalışırken henüz bilinmeyen bir nedenle makine çalışmaya başladı.

Olay yerinde hayatını kaybeden gencin cesedi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Çoban'ın cesedi, yakınlarına teslim edilmek üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı

Gaziantep'te korkunç ölümGaziantep'te bir genç, tamir etmek için girdiği karma makinesinde, cihazın çalışması sonucu hayatını kaybetti.
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