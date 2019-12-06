Tamir etmeye çalıştığı lastik canlı yayında patladı!

Olay dün, Körfez Barbaros Mahallesi’nde bulunan oto lastik tamirhanesinde meydana geldi. Recep Yılmaz, tamirhanesinde kamyon lastiğini tamir ettiği sırada tekerleğe hava bastı. Lastik patlarken, Recep Yılmaz lastiğin üzerine gelmesiyle yere savruldu.

"GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA HASTANEDEYDİM"

Yaşadığı kazanın ardından baygınlık geçirdiğini söyleyen Recep Yılmaz, "Kamyon geldiğinde lastiğini söktüm. Büyük bir demir saplanmıştı lastiğe baya hasar vermişti. Lastiği söküp tamirini tamamladıktan sonra hava vermek için makineye yöneldim. Lastiğe hava bastığım sırada bir anda patlama yaşandı ve beni savurdu. Büyük bir darbe alarak yaralandım. Baygınlık geçirmişim, beni hastaneye götürdüler ve gözümü hastanede açtım. O anlarda ne olduğunu bile tam olarak hatırlamıyorum. Şu an şükürler olsun hiçbir sorunum yok. Daha önce böyle bir olay yaşamamıştım, ilk defa başıma geliyor, şaşkınım" dedi.

"SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPIYORDUK"

Amcaoğlu tarafından o anların canlı yayınla sosyal medyadan yayınlandığını belirten Recep Yılmaz, "Tamir yaptığımız sırada müzik açıp canlı yayın yapıyorduk. Patlama anına denk geldi. Amcaoğlumun canlı yayın görüntüsüne çıktık, ilginç oldu" diye konuştu.