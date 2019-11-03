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03.11.2019 - 10:54 | | İHA

Tamire getirilen araç ile kaza yapan çırak ve arkadaşı yaralandı!

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 2 çocuk yaralandı. Kaportacıda çırak olarak çalışan 13 yaşındaki çocuğun, kaporta tamiri için bırakılan lüks otomobille kaza yaptığı ortaya çıktı.

Tamire getirilen araç ile kaza yapan çırak ve arkadaşı yaralandı!

Olay, gece 02.00 sıralarında Şehit Mehmet Şen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kaportacıda çırak olarak çalışan Coşkun E.B. (13), yanına aldığı arkadaşı ile birlikte iş yerine giderek, kaporta tamiri için bırakılan 33 ABS 696 plakalı lüks otomobili alarak oturdukları mahalleye geldi. Gece saati olmasını fırsat bilen Coşkun E.B., gaza fazla basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç savrularak beton kaldırıma çarptı. Aracın hava yastıkları açılırken, yaralanan iki çocuk kaza yerinde bekleme noktası bulunan 112 Acil Ambulans ile hastaneye kaldırıldılar.

Kaza yerine gelen trafik polisleri inceleme başlatırken, aracın hız limitinin 110 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

 

 

Merak edip geri döndü, bu halde bulduErzurum'un Şenkaya ilçesinde tüfekle vurulduğu belirlenen boz ayı telef oldu. Yöre sakinlerinden Eşref Kan (70), ayıyı yaralı gördüklerini, bir gün sonra da ölüsünü bulduklarını söyledi.
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