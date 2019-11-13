MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriTampon bölgede bekliyor
13.11.2019 - 07:50 |

Tampon bölgede bekliyor

Türkiye’nin Suriye’de yürütülen Barış Pınarı Harekâtı’nda yakalayarak önceki gün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı’ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan’ın kabul etmediği DAEŞ’li Muhammad Darwis B. (39), iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor. Muhammad Darwis B.’nin buradaki bekleyişi sürerken, Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki güvenlik önlemleri artırıldı, resmi ve sivil araçlar çekilerek kapatıldı.

Tampon bölgede bekliyor

ABD vatandaşı DAEŞ’li teröristin kendi ülkesi yerine üçüncü ülke olarak Yunanistan’ı tercih etmesi nedeniyle bu ülkeye gönderilmek istendiği belirtildi. Yetkililer, DAEŞ’li teröristin Türkiye’ye kabul edilmeyeceğini, ABD veya Yunanistan’a gönderileceğini bildirdi.

Washington'da Erdoğan alarmı!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ve yarın çalışma ziyareti yapacağı ABD'nin başkenti Washington'da yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı The Willard InterContinental otelinin önünde ve yakınlarında da yoğun güvenlik önlemleri alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: 4 ilçenin belediye başkanları görevden alındı

Son dakika: 4 ilçenin belediye başkanları görevden alındı

Benim Adım Melek 8. bölümde korkunç olay!

Benim Adım Melek 8. bölümde korkunç olay!

‘Kimyasal depoların sayısı belirlenmeli’

‘Kimyasal depoların sayısı belirlenmeli’

‘Aşılama oranı yüzde 98 oldu’

‘Aşılama oranı yüzde 98 oldu’

Sıradaki Haber