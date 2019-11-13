13.11.2019 - 07:50 |
Tampon bölgede bekliyor
Türkiye’nin Suriye’de yürütülen Barış Pınarı Harekâtı’nda yakalayarak önceki gün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı’ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan’ın kabul etmediği DAEŞ’li Muhammad Darwis B. (39), iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor. Muhammad Darwis B.’nin buradaki bekleyişi sürerken, Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki güvenlik önlemleri artırıldı, resmi ve sivil araçlar çekilerek kapatıldı.
Washington'da Erdoğan alarmı!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ve yarın çalışma ziyareti yapacağı ABD'nin başkenti Washington'da yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı The Willard InterContinental otelinin önünde ve yakınlarında da yoğun güvenlik önlemleri alındı.