Tampon bölgede bekliyor

ABD vatandaşı DAEŞ’li teröristin kendi ülkesi yerine üçüncü ülke olarak Yunanistan’ı tercih etmesi nedeniyle bu ülkeye gönderilmek istendiği belirtildi. Yetkililer, DAEŞ’li teröristin Türkiye’ye kabul edilmeyeceğini, ABD veya Yunanistan’a gönderileceğini bildirdi.