Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu aşk mı yaşıyor?

Taner Ölmez son olarak Mucize Doktor adlı dizisinde otistik bir doktor olan Ali karakterine hayat veren oyuncu iş hayatının yanı sıra özel hayatı ile de gündeme gelmeye başladı. Taner Ölmez, kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşıyor iddiası ile gündeme geldi. İşte ikili hakkında merak edilen detaylar...

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur ve İstanbulludur. Çocukluk hayali olan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan güzel oyuncu, 2002 yılında "Çocuklar Duymasın" dizisiyle oyunculuk hayatına adım attı, 2006 yılında "İki Aile" dizisindeki Ceren rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı.

Ece Çeşmioğlu ardından, "Firar", "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Yazın Öyküsü", "Kalbim Yangın Yeri" ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 2017 yılında "Yüz Yüze" dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Çeşmioğlu, "Yuvamdaki Düşman" dizisinde Ceren karakterine hayat verdikten sonra son olarak "Söz" dizinde oynamıştır.



