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15.11.2019 - 07:50 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

Tanık: Güm diye ses duydum

Giresun Başsavcısı Abdurrahim Alan’ın, Rabia Naz Vatan’ın (11) ölümüyle ilgili “kritik tanık” olarak nitelendirdiği Mürsel Küçükal’ın değiştirdiği ikinci ifadesi de ortaya çıktı.

Tanık: Güm diye ses duydum

TBMM’de Rabia Naz ve benzer olayların araştırılması için kurulan Araştırma Komisyonu’na Başsavcı Alan tarafından iletilen Küçükal’ın değiştirdiği son ifadesi şöyle:  “Çeşmeden su doldururken ‘güm’ diye ses duydum. Suyu alarak yukarı doğru yürüdüm. Düze çıktığımda, bir bağırtı duydum. Park halindeki aracın önünde, yerde bir kız çocuğu gördüm. Çocuk sürünerek aracın arkasına kadar geldi. Sırtüstü yatar halde kollarını ve ayaklarını can havliyle hareket ettiriyordu. Bu sırada ayakkabılarından birinin ayağından çıktığını gördüm. 112’yi aradım. Biraz sonra ambulans geldi.”

Tanık: Güm diye ses duydum

 

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