Tarantino’dan bir aşk mektubu

Aşk, gözyaşı, kan, kin ve sinema sevdası... Quentin Tarantino’nun yıldız oyuncu kadrosuyla kotardığı ve ‘Los Angeles’a bir aşk mektubu’ olarak nitelediği “Once Upon a Time ... in Hollywood/Bir Zamanlar... Hollywood’da” filmi bu ay vizyona giriyor. Milliyet Sanat dergisi, Tarantino düşlerin yaldızını kazıyor mu yoksa seyirciyi uyutuyor mu sorusunun peşine düşüyor ve yılın muhtemelen en beklenen filmini mercek altına alıyor. Sevin Okyay, başrol oyuncusu Brad Pitt’in sinema kariyerini inceliyor. Okyay, “Önceleri ‘seksi’ ve ‘güzel’ diye tanımlanan Pitt, artık iyi oyunculuğuyla da öne çıkıyor” dediği Pitt’in ödüllük performanslarını da sıralıyor. Derginin sinema sayfalarında ayrıca, bu ay gösterime girecek “Sadık Bir Adam” filminin başrolünü üstlenen Laetetia Casta ile yapılmış bir röportaj okurun karşısına çıkıyor. Yanı sıra François Ozon, Berlin Film Festivali’nden Jüri Büyük Ödülü kazandığı filmi “Yüzleşme”yi sinemaseverlere anlatıyor. Milliyet Sanat dergisinin dizi bölümünde ise, Ricky Gervais’in yazdığı, yönettiği ve başrolünü üstlendiği duygusal ve hüzünlü dizisi “After Life” hakkında bir değerlendirme yer alıyor.

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Plastik sanatlar sayfaları Elgiz Müzesi’nin geleneksel “Teras Sergileri” ile açılıyor. Ayrıca Zilberman Galeri’nin 10 yıldır düzenlediği “Genç Yeni Farklı” sergileri üzerine bir röportaj, dijital platformlarda sanat tarihi programlarını anlatan tanıtım yazısı, Bozlu Art Project’teki Sagalassos’un izini süren sergiye dair bir değerlendirme de okurla buluşuyor.

Hollywood’un vampirleri

Dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olan Sziget’e dair hazırlanmış bir rehber ile başlayan müzik bölümünde, Thom Yorke’un ses getiren karanlık albümü “ANIMA”yı konu alan yazı, müzikseverlerin dikkatini çekecek türden. Yazıda aynı zamanda albüm için hazırlanan 15 dakikalık kısa filme dair ayrıntılar da bulunuyor. Yine bu bölümde, müzik endüstrisinin bağımsız isimleri sıralanıyor. Ayrıca, bu yazın en iyi gruplarından biri olar ak öne çıkan Black Midi’nin ilk albümü, Banks’in üçüncü albümü ve Scott Hansen’in “Weather” isimli albümlerini Egemen Limoncuoğlu “Müzik Kutusu” köşesinde inceliyor. Hollywood’dan isimler sadece Tarantino’nun filmiyle sınırlı değil. Johhny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry’den mürekkep Hollywood Vampires’ın ikinci stüdyo albümü hakkında bilinmeyenlere de müzik sayfalarında rastlayabilirsiniz.

Dergide yer alan Ayın Söyleşisi köşesinde Asu Maro bu ay, tek kişilik oyunu “Muse - Bir Esin Perisi Davası” ile Edinburg Fringe Festival’a katılan Sevin Atasoy ile bir araya geliyor. Sahne sanatları sayfalarında Amy Winehouse’u konu alan rock müzikali “Bana Amy De”, Galataperform’un “Yüz Yılın Evi” oyununa dair bir söyleşi de dikkat çekiyor. Edebiyat bölümü, iki dost yazarın sohbeti ile açılıyor. Milliyet Sanat’ın “Dost Muhabbeti” köşesi için bir araya gelen Seray Şahiner ve Yekta Kopan, sanat dolu bir sohbet gerçekleştiriyorlar. Edebiyat sayfalarında ayrıca “Amerika’nın hikaye anlatıcı” olarak tanımlanan yazar Colson Whitehead’in edebiyat serüvenine dair bir inceleme ve Neslihan Önderoğlu’nun küçük İskender’in ardından kaleme aldığı anma yazısı da okunabilir...