Tarih verildi mi? 2019 Yılının 1. Dönem Bekçilik sonuçları...

Yeni dönemde bekçi olmak isteyip, bekçilik başvurularında bulunan vatandaşlar, başvuru işlemleri sonrasında 2019 yılının 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı ve sözlü sınavına katıldı. Bekçilik sınavları sonrasında merak konusu olan bekçilik sonuçları için heyecan bekleyiş başladı. Peki Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için tarih verildi mi? 2020 Yılına girmemize az bir süre kala, bekçi olmak isteyenler başarılarını ne zaman öğrenecek?

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için henüz bir tarih verilmedi. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandığında veya sonuç tarihi verildiğinde haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.