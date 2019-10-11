Tarihe geçen adımı atmıştı! Uzayda yürüyen ilk insan hayatını kaybetti...

Rusya'nın Voshod uzay görevi kapsamında 1965'te ilk "uzay yürüyüşünü" gerçekleştiren kozmonot Alexey Leonov'un hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus uzay araştırma ajansı ROSCOSMOS'tan yapılan açıklamada, 85 yaşındaki Leonov'un Moskova'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Leonov, Rusya'nın Voshod 2 uzay aracının yörüngesi seferi sırasında yaptığı uzay yürüyüşüyle uzay boşluğunda hareket eden ilk insan olarak tarihe geçmişti.