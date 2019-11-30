Tarihi arma kafeste!

Özellikle metro inşaatı sırasında yoğun yüzey tahribat oluşan, birkaç kez çalınma tehlikesi geçiren Cenova Arması, önlem olarak kafes içerisine alınırken, ortaya çıkan iptidai görüntü tepkilere neden oluyor. Ortasında Cenova’nın kurucu meleği Aziz George’un haçı, iki yanında De Meruda ve Doria ailelerinin sembolleri bulunan Cenova Arması için bugüne kadar yapılan tüm girişimler sonuçsuz kalırken, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün kararları da bir türlü dikkate alınmadı.

Konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanan Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Yanıkkapı’daki tarihi armanın korunması için 7 yıldır mücadele veriyoruz. İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na yaptığımız müracatların sonuncusunda, kitabenin yerinden sökülerek İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde koruma altına alınması yerine de replikasının konulması kararı verildi. Bu karar Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü denetimde İBB tarafından uygulaması gerekiyor. Ancak 7 yıldır yapılan bir çalışma yok. İlgili Koruma Kurulu da aldığı kararı denetleyip, takip etmesi gerekiyor. Şayet yeni İBB yönetimi yeni yılın başında yargı yoluna gideceğiz” dedi.

Surlar da yerle bir

1303 yılında inşa edilen ancak 1863’ten itibaren yıkımına başlanan Galata Surları, hem Haliç Metro Köprüsü’nden Azapkapı, Şişhane istikametine, hem de Karaköy Bankalar Caddesi yönüne doğru uzanan bölgede bulunuyor. İstanbul’un en eski tarihi eserlerinden sayılan yapılar aradan geçen 716 yıllık sürede restore edilemezken, ayakta kalan parçalar ise hoyratlığın boyutunu gözler önüne seriyor.