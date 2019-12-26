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26.12.2019 - 10:45 | | DHA

Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü!

İzmir’in Menemen ilçesinde, Bizans dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalışan 2 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menemen'de 2 kişinin ellerindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda T.K. ve Y.S., Bizans dönemine ait 1 kandil ve 1 bronz sikkeyi satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, tarihi eserlere de el konuldu.

 

 

Vatandaşa satacaklardı! Yılbaşı öncesi büyük operasyonİstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesinde eğlence yerleri ve büfelere sahte içki satmak isteyen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 5 ton sahte içki, 2 buçuk milyon sahte bandrol ele geçirilirken 5 kişi de gözaltına alındı.
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