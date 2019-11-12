Tarihi hamamda 8 kişi suçüstü basıldı!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bağlı Kızılkeçili köyü Uçmakbaba mevkisinde operasyon düzenledi. Jandarmanın destek verdiği Müze Müdürlüğü yetkilileriyle koordineli olarak düzenlenen operasyonda, 1700'lü yıllara ait Osmanlı hamamında define arayan 8 kişiyi suçüstü yakaladı.
Tarihi hamama zarar verdikleri belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliden S.F. tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İş adamının öldürülmesiyle ilgili davada şoke eden iddia!Fatih'te bir otele ait kafede otururken silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamı Saimait Aierken cinayetiyle ilgili 3 kişi yakalandı. Saimait Aierken'in adının Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçtiği öğrenildi.