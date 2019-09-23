Tarihi handa yangın çıktı, çocukların ders aldığı iki piyano yandı

Dün saat 23.00 sıralarında, İzmir'in simgelerinden, tarihi Kardıçalı Hanı'nda, elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Gece, handaki kahvehanede zaman geçirenler durumu fark edip, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, alevler paniğe sebep oldu. Öte yandan, bugünlerde bir sanat kompleksine dönen ve birçok sanat atölyesinin bulunduğu Kardıçalı Hanı'nda faaliyet gösteren TOBAV, yangında büyük zarar gördü. Çocuklara ve gençlere yönelik orff, bale, tiyatro, koro ve çalgı eğitimlerini veren TOBAV'a ait, çoğunlukla dans ve bale eğitimi için kullanılan çok amaçlı salon, 2 piyano ve sanat eğitiminde kullanılan çok sayıda materyal alevlere teslim oldu.

'HASSASİYET BEKLİYORUZ'

TOBAV Yönetim Kurulu üyesi ve Tiyatro Eğitmeni Hülya Savaş, "Gece kahvehanedeki arkadaşlarımızın fark etmesiyle daha büyük bir yangının önüne geçilmiş oldu. Bizim burada maddi hasarımız var ama eğitimlerimizi aksatmayacağız. Geçici olarak, eğitimlerimizi başka bir yerde vereceğiz. Küçük yaştaki öğrencilerimizin bu manzarayı görmesini istemiyoruz" dedi.

Savaş, mağduriyetlerinin giderilmesi için destek beklediklerini belirterek, "Biz bu yangının bu tür tarihi binada çıktığı için daha çok üzülüyoruz. Çünkü bu binalar artık kalmadı ve özenle korunması gerekiyor. İki piyanomuz, 50-60 kadar sandalyemiz yandı. Odalarda da zararlarımız var. Zemin döşemelerinde yine zararlar mevcut. Biz hem bu tür binalara olan hassasiyetin hem de mağduriyetlerin giderilmesi için özen bekliyoruz" diye konuştu.