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15.08.2019 - 08:05| GÜLDEN ÇOKTAN / İstanbul

Tarihi Küçüksu Çayırı İstanbul’a nefes oluyor

Osmanlı Dönemi’nde verimli ve sulak arazileriyle bilinen tarihi Küçüksu Çayırı, İBB tarafından yenilenerek İstanbul’a kazandırıldı. Çayıra, Çınar, Ihlamur, Süs Kirazı ve Oya Ağaçları ekildi. İBB, şehir içi kalabalıktan kaçmak isteyen İstanbullular için yeni bir dinlenme noktasının kapılarını açtı.

Tarihi Küçüksu Çayırı İstanbul’a nefes oluyor

Bizans ve Osmanlı dönemlerinde mesire alanı olarak kullanılan ancak 1960 yılından sonra atıl duruma gelen Beykoz’daki Küçüksu Çayırı, tarihi kimliğine uygun bir şekilde yeniden düzenlendi. Tarihi ağaçların büyük bir hassasiyetle korunduğu mesire alanına 325 yeni ağaç dikildi. Çınar, ıhlamur, süs kirazı ve oya ağaçlarıyla birlikte yürüyüş parkurları da alana eklendi. Mesire alanında 300 ve 400 metrelik yürüyüş yolları, 1 kilometre uzunluğunda bisiklet parkuru, fitness alanı, piknik masaları, çocuk oyun parkı ve bir de meydan bulunuyor. Kapılarını misafirlerine açan mesire alanına ilgi ise oldukça yoğun.

Tarihi Küçüksu Çayırı İstanbul’a nefes oluyor

Faytoncularla akülü araç sahipleri arasındaki kavga kameradaBüyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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