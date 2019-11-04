Tarihi ve vahim hatalardan dönün

Milli Savunma Bakanlığı’nca (MSB), sözde Ermeni soykırımını kabul eden ABD Temsilciler Meclisi ile PKK/YPG’yi “müttefik” olarak tanımlayan Fransa Ulusal Meclisi kınandı.

MSB’den dün yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı’nda sivil, masum kişilerin ve harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleriyle bölgede bulunması muhtemel dost, müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için hiçbir ülkenin göstermediği derecede dikkat ve hassasiyet gösterildiği vurgulandı. Açıklamada, “Türkiye tüm komşularının toprak bütünlüğüne saygılıdır. Ancak sınırlarında bir terör koridoru oluşturulmasına da asla izin vermeyecektir. DEAŞ, Müslümanların PKK/PYD-YPG de Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir, olamaz” denildi.

Açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu: “Türkiye Cumhuriyeti’nin tek hedefi teröristlerdir. İşgal, etnik temizlik, ilhak, insani krize neden olma gibi saçma iddialar kesinlikle gerçek değildir ve kabul edilemez. Bu tür iddialar TSK’nin kahramanlığı karşısında aciz kalanların iftira ve yalanlarıdır.”

Aklıselime davet

Amerikalıların, kongredeki temsilcilerini bu vahim karardan döndürmek için gerekli tepkiyi vereceğine inandıkları ifade edilen açıklama şöyle devam etti: “ABD’li dostlarımızın stratejik ortaklık ilişkilerimizi son derece olumsuz şekilde etkileyecek böylesi bir tarihi hatadan bir an önce dönmesini umuyoruz. Aynı şekilde Fransa Ulusal Meclisi’nin de Barış Pınarı Harekâtı’nı hedef alan kararı, başta Fransız halkı olmak üzere dünya kamuoyundan gerçekleri saklama ve çarpıtma gayretinden başka bir şey değildir. Tarihi gerçekleri dikkate almadan sözde Ermeni Soykırımı’nı kabul eden ABD Temsilciler Meclisi’ni ve terör örgütü PKK/YPG’yi ‘müttefik’ olarak tanımlayarak destek açıklamalarında bulunan Fransa Ulusal Meclisi’ni kınıyor, aklıselime davet ediyor, bu tarihi ve vahim hatalardan bir an önce dönmelerini umuyoruz.

ABD’nin Barış Pınarı Harekâtı’nı bahane ederek Ermeni soykırımı yasa tasarısını gündeme getirmesi ile ülkemize ve yöneticilere yönelik yaptırım kararı alması, hem 17 Ekim 2019 tarihinde imzalanan mutabakata hem de stratejik ortaklık ve NATO müttefikliği ruhuna aykırıdır. 100 yıl önce Ermeni soykırımı olup olmadığını merak eden ABD, bahse konu olaylarla ilgili gerçekleri, tarihi olguları çarpıtarak yansıtan sözde kaynaklarda değil, ABD’li General James G. Harbord’un başkanlığındaki ABD askeri heyetinin bizzat yerinde yaptığı araştırmalarla hazırladığı raporlarda ve Amerikan Ulusal Arşivleri’nde (NARA) yer alan belgelerde aramalıdır.”

Cephe ülkesidir

NATO’nun ruhuna ve misyonuna uygun hareket eden Türkiye’nin, müttefiklerinden de benzeri bir yaklaşım beklemesinin en doğal hakkı olduğu vurgulanan açıklamada “Şu asla unutulmamalıdır ki, 70 yıldır NATO üyesi olan Türkiye, NATO’nun kenarında değil tam merkezindedir. Türkiye sadece kendi sınırlarını değil, NATO sınırlarını da korumaktadır. Türkiye’nin güvenliği, NATO dahil tüm Avrupa’nın güvenliğidir. Bilinmelidir ki Avrupa ile terörizm arasındaki son engel olan Türkiye, terörizmle savaşın cephe ülkesidir” denildi.