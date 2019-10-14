Tarihin en büyük operasyonunun zanlıları hakim karşısında!

Erzurum'un merkez Aziziye ilçesinde 25 Ocak'ta, florit madeni yüklü TIR'ın dorse kısmında 17 çuval dolusu 25 bin 834 taş parçası şekli verilmiş 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi. İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptığı tespit edilen eroin yüklü TIR, hiç yakalanmamış gibi yapılarak teslimatın yapılacağı İstanbul'a gönderildi. Tarihi operasyonla uyuşturucu çetesi çökertildi. Uyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan yurt dışına kaçmak üzereyken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. 3 gün süren başarılı operasyonla yakalanan şüpheliler, İçişleri Bakanlığı'na ait özel jetle Erzurum'a getirildi. Soruşturmayı genişleten savcılık, örgütün İran ayağına da operasyon yaptı. İran'dan uyuşturucuyu temin edip, florit madenin içerisine gizlenmesi ve gümrüğe naklini yapan 'Rüzgar' kod adlı Ali Yıldırım ile 'Ateş' kod adlı Mahmut Mısır, gümrükleme şirketi sahipleri Erdal Ergi, Ahmet Özdemir, işçi Mazlum Özdemir, uyuşturucuların İstanbul'da saklandığı deponun sahibi 'Mekanik' kod adlı Hacı Karahan, örgüt üyeleri ile baron arasındaki irtibatı kuran 'Lord' ve 'Mahalle' kod adlı Saruhan Özçelik, 'Dutifoalbar' ve 'Dayı' kod adlı uyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan tutuklanarak cezaevine kondu.

1314 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Erzurum Kaçakçılık ve Uyuşturucu Madde Ticareti, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım tarafından yürütülen detaylı soruşturma tamamlandı ve 54 sayfalık iddianame hazırlandı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma' suçlarından örgüt lideri Mehmet Zeki Fidan'ın ve yöneticiler Saruhan Öztürk, Ali Yıldırım ve Mahmut Mısır'ın 166 yıl 6'şar ay, örgüt üyeleri Hacı Karahan, Erdal Ergi, Ahmet ve Mazlum Özdemir'in ise 162'şer yıl olmak üzere toplam 1314 yıl hapisleri istendi.

İddianamede, zehir tacirlerinin uyuşturucuları taşımak için kullandığı yöntem, kriptolu cep telefonu ve özel mesajlaşma programı 'chat encro' deşifre edildi. Sevkiyatta eroin yüklü çuvalların sahiplerinin karışmaması için torbaların mavi ve siyah renkli iplikle dikildiği ortaya çıktı. Örgütün yakalanmamak için kullandığı özel telefonun 3 ay sonra kendi kendini kilitleyip kullanılmaz hale getirdiği, cep telefonu normal açılmak istendiğinde açma kapama tuşu ile açıldığı ancak sohbet programı açılmak istendiğinde açma kapama tuşuyla birlikte ses tuşuna aynı anda basılarak açıldığı, 15 haneli bir şifre ile mesajlaşma yapıldığı belirlendi.

7'Sİ TUTUKLU 8 SANIK ADLİYEDE

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma' suçlarından tutuklu 7 kişi sabah saatlerinde kaldıkları cezaevlerinden alındı. Örgüt lideri Mehmet Zeki Fidan, Saruhan Öztürk ile Hacı Karahan yüksek güvenlikli H Tipi Cezaevi’nden, Ali Yıldırım, Erdal Ergi, Ahmet Özdemir ve Mahmut Mısır ise E Tipi Cezaevi’nden otobüsle alınarak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma için adliyeye getirildi. Sanıkları taşıyan otobüsün geçiş noktalarında güvenlik tedbiri alındı. Jandarma ve polisin tedbir aldığı adliyeye getirilen sanıklar yargılanacakları 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Tutuksuz sanık Mazlum Özdemir de duruşmaya katıldı.