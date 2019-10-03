Tarık Ünlüoğlu kimdir, kaç yaşında? Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Tarık Ünlüoğlu akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Ünal Kaplan karakterine hayat veren Tarık Ünlüoülu kariyeri boyunca birçok dizi, sinema ve tiyatro oyununda sahne aldı. 61 yaşında hayata veda eden usta oyuncunun ölümü sanat camiasında büyük üzüntü ile karşılandı. İşte Tarık Ünlüoğlu'un rol aldığı dizi, tiyatro ve sinema filmleri...

TARIK ÜNLÜOĞLU DİZİLERİ

TV dizileri

1983 Kurt ve Kuzu Yok

2001 Nasıl Evde Kaldım Ali

2003-2004 Kurtlar Vadisi Testere Necmi

2005-2007 Gümüş Tarık

2006 Bebeğim Adem Köroğlu

2007 Benden Baba Olmaz Sami

2008 Dalgakıran Nazif Bozdağlı

2008-2010 Benim Annem Bir Melek Cahit Turuncu

2011-2013 Avrupa Avrupa Ferdi Koparan

2014 Bir Yusuf Masalı Cevdet Paşa

2015-2019 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ünal Kaplan

Filmografi

1996 Bir Erkeğin Anatomisi Yok

1998 Cumhuriyet Ziya Hurşit Bey

2006 Umut Adası Hamdi

2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Savcı

2007 Kabadayı Gölge

2009 Aşkın İkinci Yarısı Yok2011 Eyyvah Eyvah 2 Edremit

2011 Sümela'nın Şifresi: Temel Hıdır Yücesoy

2011 Berlin Kaplanı Cemal

2014 Eyyvah Eyvah 3 Edremit

2015 Bana Masal Anlatma Timur Bey

2015 Kara Bela Atılgan

Rol aldığı oyunlar

Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005

Taraf Tutmak : Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu -2003

Ziyaretçi : Éric-Emmanuel Schmitt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998

Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997

Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

Martı : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992

Yüzlerce Çiçek Birden Açtı : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

Fadik Kız : Orhan Asenal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1988

Kılıç ve Ney : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Sırça Biblolar : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985

Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983

Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982

Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1981

Kurban (oyun) : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979

Eskicinin Tazesi : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978

Cimri : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977İki Kova Su : A.E.Gredianus' - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977

My Fair Lady : Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973