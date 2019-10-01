MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemTarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu dizileri
01.10.2019 - 13:13 |

Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu dizileri

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'ndan hayranlarını üzen haber. 61 yaşındaki usta sanatçı hayatını kaybetti. Peki, Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu dizileri nelerdir?Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'ndan hayranlarını üzen haber. 61 yaşındaki usta sanatçı hayatını kaybetti. Peki, Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu dizileri nelerdir?

Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu dizileri

Reşat Tarık Ünlüoğlu 16 Kasım 1957 doğumlu. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok Sinema, Televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmıştır.
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almıştı.

 

TARIK ÜNLÜOĞLU DİZİLERİ

1983      Kurt ve Kuzu

2001      Nasıl Evde Kaldım            Ali

2003-2004           Kurtlar Vadisi     Testere Necmi

2005-2007           Gümüş Tarık

2006      Bebeğim              Adem Köroğlu

2007      Benden Baba Olmaz       Sami

2008      Dalgakıran           Nazif Bozdağlı

2008-2010           Benim Annem Bir Melek              Cahit Turuncu

2011-2013           Avrupa Avrupa  Ferdi Koparan

2014      Bir Yusuf Masalı                Cevdet Paşa

2015-günümüz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz             Ünal Kaplan

TARIK ÜNLÜOĞLU FİLMLERİ

1996      Bir Erkeğin Anatomisi   

1998      Cumhuriyet        Ziya Hurşit Bey

2006      Umut Adası        Hamdi

2007      Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım   Savcı

2007      Kabadayı             Gölge

2009      Aşkın İkinci Yarısı              Yok

2011      Eyyvah Eyvah 2 Edremit

2011      Sümela'nın Şifresi: Temel             Hıdır Yücesoy

2011      Berlin Kaplanı    Cemal

2014      Eyyvah Eyvah 3 Edremit

2015      Bana Masal Anlatma      Timur Bey

2015      Kara Bela             Atılgan

 

Yaşından çok hapis cezası var!Samsun'da yaşından çok hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan ve 16 ayrı suçtan da aranan 27 yaşındaki kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tarık Ünlüoğlu neden vefat etti? Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu kaç yaşındaydı?

Tarık Ünlüoğlu neden vefat etti? Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu kaç yaşındaydı?

Korkunç iddia! 13 yıldır önce dedesinin gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi

Korkunç iddia! 13 yıldır önce dedesinin gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi

FETÖ sanığı 'mahrem imama' hapis cezası

FETÖ sanığı 'mahrem imama' hapis cezası

Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu dizileri

Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu dizileri

Sıradaki Haber