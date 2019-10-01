Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu dizileri

Reşat Tarık Ünlüoğlu 16 Kasım 1957 doğumlu. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok Sinema, Televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmıştır.

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almıştı.

TARIK ÜNLÜOĞLU DİZİLERİ

1983 Kurt ve Kuzu

2001 Nasıl Evde Kaldım Ali

2003-2004 Kurtlar Vadisi Testere Necmi

2005-2007 Gümüş Tarık

2006 Bebeğim Adem Köroğlu

2007 Benden Baba Olmaz Sami

2008 Dalgakıran Nazif Bozdağlı

2008-2010 Benim Annem Bir Melek Cahit Turuncu

2011-2013 Avrupa Avrupa Ferdi Koparan

2014 Bir Yusuf Masalı Cevdet Paşa

2015-günümüz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ünal Kaplan

TARIK ÜNLÜOĞLU FİLMLERİ

1996 Bir Erkeğin Anatomisi

1998 Cumhuriyet Ziya Hurşit Bey

2006 Umut Adası Hamdi

2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Savcı

2007 Kabadayı Gölge

2009 Aşkın İkinci Yarısı Yok

2011 Eyyvah Eyvah 2 Edremit

2011 Sümela'nın Şifresi: Temel Hıdır Yücesoy

2011 Berlin Kaplanı Cemal

2014 Eyyvah Eyvah 3 Edremit

2015 Bana Masal Anlatma Timur Bey

2015 Kara Bela Atılgan