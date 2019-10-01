Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu dizileri
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'ndan hayranlarını üzen haber. 61 yaşındaki usta sanatçı hayatını kaybetti. Peki, Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu dizileri nelerdir?Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'ndan hayranlarını üzen haber. 61 yaşındaki usta sanatçı hayatını kaybetti. Peki, Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu dizileri nelerdir?
Reşat Tarık Ünlüoğlu 16 Kasım 1957 doğumlu. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok Sinema, Televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmıştır.
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almıştı.
TARIK ÜNLÜOĞLU DİZİLERİ
1983 Kurt ve Kuzu
2001 Nasıl Evde Kaldım Ali
2003-2004 Kurtlar Vadisi Testere Necmi
2005-2007 Gümüş Tarık
2006 Bebeğim Adem Köroğlu
2007 Benden Baba Olmaz Sami
2008 Dalgakıran Nazif Bozdağlı
2008-2010 Benim Annem Bir Melek Cahit Turuncu
2011-2013 Avrupa Avrupa Ferdi Koparan
2014 Bir Yusuf Masalı Cevdet Paşa
2015-günümüz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ünal Kaplan
TARIK ÜNLÜOĞLU FİLMLERİ
1996 Bir Erkeğin Anatomisi
1998 Cumhuriyet Ziya Hurşit Bey
2006 Umut Adası Hamdi
2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Savcı
2007 Kabadayı Gölge
2009 Aşkın İkinci Yarısı Yok
2011 Eyyvah Eyvah 2 Edremit
2011 Sümela'nın Şifresi: Temel Hıdır Yücesoy
2011 Berlin Kaplanı Cemal
2014 Eyyvah Eyvah 3 Edremit
2015 Bana Masal Anlatma Timur Bey
2015 Kara Bela Atılgan