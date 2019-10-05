Tarık Ünlüoğlu neden öldü? Tarık Ünlüoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?

Tarık Ünlüoğlu 1 Ekim'de hayatını kaybbeti. Usta oyuncunun ölüm haberi sanat camiası başta olmak üzere tüm Türkiye'de büyük üzüntü ile karşılandı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Kaplan karakterine hayat veren Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm haberinin ardından birçok arkadaşı taziye mesajları yayımladı.

Başarılarla dolu bir kariyere sahip olan usta tiyatrocu kariyerine Lise'de mezun olduktan sonra Ankara Devlet Konservatuarına girerek adım attı. Bir yıl opera okuduktan sonra tiyato bölümüne geçen Tarık Ünlüoğlu 20 yılı aşkın sürecek olan Ankara Devlet Tiyatrosu kariyerine adım attı. Bu süre zarfının ardından İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin olan Tarık Ünlüoğlu, aktörlüğün yanı sıra birçok sinema TV yapımlarında seslendirme ve dublaj çalışmaları yürüttü. Akciğer kanseri nedeniyle aramızdan ayrılan usta sanatçı 3 Ekim tarihinde toprağa verildi.

Rol aldığı oyunlar

Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005

Taraf Tutmak : Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003

Ziyaretçi : Éric-Emmanuel Schmitt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998

Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997

Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

Martı : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992

Yüzlerce Çiçek Birden Açtı : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

Fadik Kız : Orhan Asenal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1988

Kılıç ve Ney : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Sırça Biblolar : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985

Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983

Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982

Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1981

Kurban (oyun) : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979

Eskicinin Tazesi : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978

Cimri : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977

İki Kova Su : A.E.Gredianus' - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977

My Fair Lady : Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973

FİLMOGRAFİ

TV DİZİLERİ

1983- Kurt ve Kuzu

2001 Nasıl Evde Kalırım

2003-2004 Kurtlar Vadisi

2005-2007 Gümüş

2006- Bebeğim

2007- Benden Baba Olmaz

2008- Dalgakıran

2008-2010- Benim Annem Bir Melek

2011-2013 Avrupa Avrupa

2014- Bir Yusuf Masalı

2015-2019- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

SİNEMA FİLMLERİ

1996 - Bir Erkeğin Anatomisi

1998- Cumhuriyet

2006 Umut Adası

2007- Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım

2007- Kabadayı

2009- Aşkın İkinci Yarısı

2011- Eyvah Eyvah 2

2011- Sümela'nın Şifresi Temel

2011- Berlin Kaplanı

2014- Eyvah Eyvah 3

2015- Bana Masal Anlatma

2015- Kara Bela