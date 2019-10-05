Tarık Ünlüoğlu neden öldü? Tarık Ünlüoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?
Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm haberi başta ailesi ve sanat camiası tarafından büyük üzüntü ile karşılandı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Ünal Kaplan karakterine hayat veren Tarık Ünlüoğlu kariyerine Lise'den mezun olduktan sonra Ankara Devlet Konservatuarına girerek adım attı. Kairyeri boyunca birçok tiyatro oyunu, dizi ve sinema filminde rol alan usta oyuncunun cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Peki Tarık Ünlüoğlu kimdir? İşte usta oyuncunun başarılarla dolu kariyeri ve hayatı hakkında merak edilenler...
Tarık Ünlüoğlu 1 Ekim'de hayatını kaybbeti. Usta oyuncunun ölüm haberi sanat camiası başta olmak üzere tüm Türkiye'de büyük üzüntü ile karşılandı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Kaplan karakterine hayat veren Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm haberinin ardından birçok arkadaşı taziye mesajları yayımladı.
Başarılarla dolu bir kariyere sahip olan usta tiyatrocu kariyerine Lise'de mezun olduktan sonra Ankara Devlet Konservatuarına girerek adım attı. Bir yıl opera okuduktan sonra tiyato bölümüne geçen Tarık Ünlüoğlu 20 yılı aşkın sürecek olan Ankara Devlet Tiyatrosu kariyerine adım attı. Bu süre zarfının ardından İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin olan Tarık Ünlüoğlu, aktörlüğün yanı sıra birçok sinema TV yapımlarında seslendirme ve dublaj çalışmaları yürüttü. Akciğer kanseri nedeniyle aramızdan ayrılan usta sanatçı 3 Ekim tarihinde toprağa verildi.
Rol aldığı oyunlar
Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005
Taraf Tutmak : Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003
Ziyaretçi : Éric-Emmanuel Schmitt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998
Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997
Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996
Martı : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995
Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992
Yüzlerce Çiçek Birden Açtı : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989
Fadik Kız : Orhan Asenal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1988
Kılıç ve Ney : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
Sırça Biblolar : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985
Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983
Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982
Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1981
Kurban (oyun) : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979
Eskicinin Tazesi : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978
Cimri : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977
İki Kova Su : A.E.Gredianus' - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977
My Fair Lady : Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976
İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973
FİLMOGRAFİ
TV DİZİLERİ
1983- Kurt ve Kuzu
2001 Nasıl Evde Kalırım
2003-2004 Kurtlar Vadisi
2005-2007 Gümüş
2006- Bebeğim
2007- Benden Baba Olmaz
2008- Dalgakıran
2008-2010- Benim Annem Bir Melek
2011-2013 Avrupa Avrupa
2014- Bir Yusuf Masalı
2015-2019- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
SİNEMA FİLMLERİ
1996 - Bir Erkeğin Anatomisi
1998- Cumhuriyet
2006 Umut Adası
2007- Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım
2007- Kabadayı
2009- Aşkın İkinci Yarısı
2011- Eyvah Eyvah 2
2011- Sümela'nın Şifresi Temel
2011- Berlin Kaplanı
2014- Eyvah Eyvah 3
2015- Bana Masal Anlatma
2015- Kara Bela