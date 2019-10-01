Tarık Ünlüoğlu neden öldü? Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

Tarık Ünlüoğlu'nun ölümü büyük üzüntü yaşattı. Usta oyuncu son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Ünal Kaplan karaketerine hayat veriyordu. Son dönemde akciğerlerinde sorun olduğu için hastaneye kaldırılan usta oyuncunun az önce gelen ölüm haberi sanat ve magazin camiasını yasa boğdu. Tarık Ünlüoğlu'nun ölümüne ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken usta oyuncunun aksciğerlererinde yaşadığı soruna bağlı olarak hayatını kaybettiği düşünülüyor.

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Reşat Tarık Ünlüoğlu (d. 16 Kasım 1957), Türk Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu.

İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok Sinema, Televizyon ve seslendirme çalışmaları da yaptı.

Rol aldığı oyunlar

Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005

Taraf Tutmak : Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003

Ziyaretçi : Éric-Emmanuel Schmitt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998

Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997

Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

Martı : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992

Yüzlerce Çiçek Birden Açtı : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

Fadik Kız : Orhan Asenal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1988

Kılıç ve Ney : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Sırça Biblolar : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985

Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983

Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982

Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1981

Kurban (oyun) : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979

Eskicinin Tazesi : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978

Cimri : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977

İki Kova Su : A.E.Gredianus' - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977

My Fair Lady : Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973

TV DİZİLERİ

1983 Kurt ve Kuzu

2001 Nasıl Evde Kaldım (Ali)

2003-2004 Kurtlar Vadisi (Testere Necmi)

2005-2007 Gümüş (Tarık)

2006 Bebeğim (Adem Köroğlu)

2007 Benden Baba Olmaz (Sami)

2008 Dalgakıran (Nazif Bozdağlı)

2008-2010 Benim Annem Bir Melek (Cahit Turuncu)

2011-2013 Avrupa Avrupa (Ferdi Koparan)

2014 Bir Yusuf Masalı ( Cevdet Paşa)

2015-2019 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Ünal Kaplan)