Tarık Ünlüoğlu neden öldü? Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?
Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm haberi herkes tarafından büyük üzüntü ile karşılandı. Son olarak EDHO dizisinde Ünal Kaplan karakterine hayat veren usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm haberinin ardından sevenleri usta oyuncunun ölüm nedenini araştırmaya başladı. Peki Tarık Ünlüoğlu neden vefat etti?
Tarık Ünlüoğlu'nun ölümü büyük üzüntü yaşattı. Usta oyuncu son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Ünal Kaplan karaketerine hayat veriyordu. Son dönemde akciğerlerinde sorun olduğu için hastaneye kaldırılan usta oyuncunun az önce gelen ölüm haberi sanat ve magazin camiasını yasa boğdu. Tarık Ünlüoğlu'nun ölümüne ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken usta oyuncunun aksciğerlererinde yaşadığı soruna bağlı olarak hayatını kaybettiği düşünülüyor.
TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?
Reşat Tarık Ünlüoğlu (d. 16 Kasım 1957), Türk Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu.
İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok Sinema, Televizyon ve seslendirme çalışmaları da yaptı.
Rol aldığı oyunlar
Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005
Taraf Tutmak : Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003
Ziyaretçi : Éric-Emmanuel Schmitt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998
Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997
Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996
Martı : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995
Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992
Yüzlerce Çiçek Birden Açtı : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989
Fadik Kız : Orhan Asenal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1988
Kılıç ve Ney : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
Sırça Biblolar : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985
Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983
Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982
Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1981
Kurban (oyun) : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979
Eskicinin Tazesi : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978
Cimri : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977
İki Kova Su : A.E.Gredianus' - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977
My Fair Lady : Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976
İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973
TV DİZİLERİ
1983 Kurt ve Kuzu
2001 Nasıl Evde Kaldım (Ali)
2003-2004 Kurtlar Vadisi (Testere Necmi)
2005-2007 Gümüş (Tarık)
2006 Bebeğim (Adem Köroğlu)
2007 Benden Baba Olmaz (Sami)
2008 Dalgakıran (Nazif Bozdağlı)
2008-2010 Benim Annem Bir Melek (Cahit Turuncu)
2011-2013 Avrupa Avrupa (Ferdi Koparan)
2014 Bir Yusuf Masalı ( Cevdet Paşa)
2015-2019 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Ünal Kaplan)