Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan kaç yaşında, kimdir?

Ankara'da doğdu. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.Ankara'da doğdu. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.



2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olmuştur. Mesleğini ve yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.



Filmografisi



1991 Suyun Öte Yanı - Sinema Filmi

2002 Herşey Aşk İçin - Televizyon Dizisi

2003 Estağfurullah Yokuşu Günseli Televizyon dizisi

2004 Ağa Kızı - Televizyon Dizisi2005 Gümüş - Televizyon Dizisi

2007 Benden Baba Olmaz Suzan Televizyon Dizisi

2007 Sır Gibi Nevra Televizyon dizisi

2009 Aşkın İkinci Yarısı - Sinema Filmi

2011 Mazi Kalbimde Yaradır Suzan Televizyon dizisi

2011 Sümelanın Şifresi : Temel Asiye Sinema Filmi

2013 - 2014 Bugünün Saraylısı Rezzan Ataman Televizyon dizisi

2015 Kocan Kadar Konuş Gönül Sinema Filmi

2015 Kocan Kadar Konuş : Diriliş Gönül Sinema Filmi

2016 Kalbim Yangın Yeri - Televizyon Dizisi

2016 Anne Cahide Güneş Televizyon dizisi



Rol aldığı bazı oyunlar



Orta Oyunu : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Bütün Oğullarım : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Ana Hanım Kız Hanım : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Beni Dünya Kadar Sev : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Bahar Noktası : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Ben Kimim : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Gölgeler : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Keşhanlı Ali : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Koca Sinan : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Karaağaçlar Altında : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Ateşle Oynayan : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Yılın kadını-müzikal : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Ah Şu Gençler -müzikal : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Şeytan Çelmesi : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Ay Işığında Şamata : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Antonius Kleopatra ve Arada Bir Caesar : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Kuzguncuk Türküsü : - İstanbul Devlet Tiyatrosu

Ve Hep Birlikte Soldan Çıkarlar : - İstanbul Devlet Tiyatrosu