MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı
ABONE OL
13.12.2019 - 13:12 | | DHA

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı

Kaza sabah saatlerinde Orhanlı beldesi girişinde meydana geldi. Yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsü Y.D.'nin kontrolünden çıkan 51 AAJ 145 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, devrildi. Kazada, araçtaki Deniz Gezmiş Kahraman, Büşra Kahraman, Mesudiye Özcan, Kezban Demirbaş, Teyhan Kaplan, Rabia Dündaş, Ayfer Dündaş ve Neriman Kahraman yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kahramanmaraş'ta yangın! 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta yangın! 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Yunanistan'dan skandal hareket

Yunanistan'dan skandal hareket

Sıradaki Haber