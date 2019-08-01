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01.08.2019 - 09:19| AA

Tarım işçilerini taşıyan panelvan devrildi! Ölü ve yaralılar var!

Kilis'te Suriye uyruklu tarım işçilerini taşıyan  panelvanın devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi  yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan panelvan devrildi! Ölü ve yaralılar var!

Suriye uyruklu Ahmet Haculi idaresindeki Suriyeli işçilerin bulunduğu  27 AAT 823 plakalı panelvan, Elbeyli-Oğuzeli kara yolunun Termincik köyü yol  ayrımında devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi  yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis ve Gaziantep'teki  hastanelere kaldırıldı.

 

 

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kameradaBursa'da cansız bedeni evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre'nin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Yunus Emre'nin mahallede bisiklet sürerken son görüntüleri olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak.
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