01.08.2019 - 09:19| AA
Tarım işçilerini taşıyan panelvan devrildi! Ölü ve yaralılar var!
Kilis'te Suriye uyruklu tarım işçilerini taşıyan panelvanın devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Suriye uyruklu Ahmet Haculi idaresindeki Suriyeli işçilerin bulunduğu 27 AAT 823 plakalı panelvan, Elbeyli-Oğuzeli kara yolunun Termincik köyü yol ayrımında devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.
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