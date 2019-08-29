Tarım Orman Bakanlığı 4.966 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı 4.966 sözleşmeli peronel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine alınacak olan sözleşmeli personel alımı başvuru şartları da belirlendi.

Bakanlık 81 ilde görevlendirilmek üzere bin 146 sözleşmeli personel, bin 150 orman mühendisi ve 2 bin 700 orman muhafaza memuru alacak. Başvurular gelecek ay başlayacak. KPSS'den 60 puan alanlar başvurabilecek.

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