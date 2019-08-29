29.08.2019 - 09:18
Tarım Orman Bakanlığı 4.966 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları
Tarım Orman Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 1.146 sözleşmeli personel, 1.150 Orman Mühendisi ve 2.700 orman muhafaza memuru alımı yapılacağı duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine alınacak olan 4.966 sözleşmeli personel alımı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine alınacak olan 4.966 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları...
Tarım ve Orman Bakanlığı 4.966 sözleşmeli peronel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine alınacak olan sözleşmeli personel alımı başvuru şartları da belirlendi.
Bakanlık 81 ilde görevlendirilmek üzere bin 146 sözleşmeli personel, bin 150 orman mühendisi ve 2 bin 700 orman muhafaza memuru alacak. Başvurular gelecek ay başlayacak. KPSS'den 60 puan alanlar başvurabilecek.