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02.12.2019 - 07:50 | | HABER ARAŞTIRMA

‘Tarımda kullanılan 13 zehir yasaklansın’

Tarımda kullanılan pestisitlerin zararlarını anlatmak ve pestisit kullanımını azaltmak için Doğa Derneği, Buğday Derneği, WWF Türkiye, Yeryüzü Derneği ve Geenpeace Akdeniz’in de arasında olduğu 95 sivil toplum kuruluşu bir araya geldi.

‘Tarımda kullanılan 13 zehir yasaklansın’

“Tüm Canlılar için Zehirsiz Sofralar” adlı bir kampanya başlatan kuruluşlar, gıdalarda kalıntı yoluyla insana ulaşan pestisitlerin yasaklanmasını istiyor. Oluşturulan Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı, bu talebini Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletmek için de bir imza kampanyası başlattı. Change.org’te açılan kampanyaya, 70 bine yakın kişi imza attı. Kampanyada ilk aşamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “son derece tehlikeli”, “yüksek seviyede tehlikeli” ve “muhtemel kanserojen” olarak nitelendirilen ve tarımda kullanılan 13 etken maddenin acilen yasaklanması isteniyor.

‘Kanser yaratıyor’

Yasaklanması istenen maddelerin nelere yol açtığı da şöyle açıklanıyor: “İnsanların sinir ve hormonal sistemlerine zarar veriyor, pek çok kanser türüne, kısırlığa neden oluyor, çocuklarda gelişim bozukluklarına yol açıyor, arılara ve diğer canlılara verdiği zararla biyoçeşitlilik kaybı yaratıyor, ekosistemi tahrip ederek, suyumuzu ve havamızı zehirliyor.”

Kampanyadaki diğer talepler de bakanlığın doğa dostu, zehirsiz yöntemlerle tarımsal üretim yapan küçük üreticileri desteklemesi ve tarım ürünlerinde pestisit denetimlerinin artırılarak sonuçların açıklanması.

İşte o maddeler

Difenacoum, ethoprophos, cyfluthrin, beta-cyfluthrin, zeta-cypermethrin, fenamiphos, formetanate X formetanate hydrochloride, methiocarb, methomyl, tefluthrin, zinc phosphide, glyphosate, malathion.

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